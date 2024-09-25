У Китаї урядовий радник зник після критики влади у приватному чаті

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Китайський економіст Чжу Хенпенг зник після критики влади у приватному чаті в WeChat.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Чжу Хенпенга затримали навесні після того, як, за словами одного зі свідків, він написав у приватному чаті в додатку WeChat про слабку економіку Китаю, і завуальовано критикував Сі Цзіньпіна, посилаючись на його смертність.

Хенпенг пропрацював понад два десятиліття в аналітичному центрі, де спеціалізувався на економіці охорони здоров'я, консультуючи уряд щодо політики, пов'язаної з капітальним ремонтом лікарень та доступом до медичної допомоги.

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У 2014 році був призначений заступником директора Інституту економіки CASS. Він також працював незалежним директором у державній фармацевтичній компанії China Meheco Group з 2013 до 2015 рік.

Розслідування справи Хенпенга збіглося в часі з кампанією індоктринації для співробітників CASS, спрямованою на забезпечення дотримання правил Комуністичної партії.

Від членів партії на керівних посадах вимагали підписати офіційні зобов'язання щодо дотримання "10 заборон" – переліку заборонених видів діяльності, що містить публікацію неналежних матеріалів і співпрацю з іноземними організаціями без дозволу.

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Повідомляється, що статус розслідування щодо Чжу Хенпенга неможливо визначити, і невідомо, чи має він юридичного представника. Він не відповів на електронні запити про коментарі. Ніхто не відчинив двері квартири в Пекіні, яка вказана як його адреса у гонконзький корпоративній документації.

Видання зазначає, що останній публічний виступ Чжу Хенпенга відбувся наприкінці квітня, під час якого він припустив, що Китай може закрити прогалини у фінансуванні своєї пенсійної системи, якщо молоді китайці будуть платити за пенсії своїх батьків, а також за умови, якщо випускатиметься більше державних облігацій.

Чжу також мав виступити на іншій конференції Центру промислового розвитку та екологічного управління Університету Цінхуа (CIDEG) 25 травня, але у звіті Центру після конференції Чжу не згадується ні як доповідач, ні як учасник.

Ім'я Чжу зникло з онлайн-довідника вищих посадових осіб Інституту економіки CASS, а також зі списку членів академічного комітету Tsinghua CIDEG.