Росія витратить мільярди рублів, щоб захистити від дронів 31 аеропорт

Росія планує витратити не менше 11 мільярдів рублів на оснащення великих аеропортів антидроновим захистом.

Джерело: російське видання " Meduza " з посиланням на "Відомості"

Деталі: "Відомості" наводять інформацію з федерального проекту „Розвиток інфраструктури, забезпечення безпеки та формування спеціалізованої системи сертифікації безпілотних авіаційних систем (БАС)".

Антидроновим захистом до 2028 року мають оснастити 31 великий аеропорт Росії, 20 з яких у федеральній власності, 11 - у приватній.

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Цей нацпроект затвердили наприкінці 2023 року, а почали реалізовувати з початку 2024 року.

Передісторія:

2024 року в Росії було кілька випадків, коли російські аеропорти припиняли польоти через нібито загрозу безпілотників. Зокрема, 10 вересня Росія заявила, що збила 144 безпілотники, у тому числі в Московській області, де через атаку столичні аеропорти тимчасово припинили польоти

Українська правда

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