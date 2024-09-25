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Україна збільшила надходження валюти від експорту на 15%

Середа, 25 вересня 2024, 16:02 - Артур Крижний

За 8 місяців 2024 року Україна збільшила надходження експортного валютного виторгу на 15%. 

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час форуму ЕП "Український експорт: вікно відчиняється?".

"Якщо порівнювати 8 місяців цього року з відповідним періодом минулого року, то надходження експортної виручки в Україну зросли на 15% до 32 мільярдів доларів", - повідомив він.

За словами заступника голови Нацбанку, головними чинниками, які позитивно вплинули на надходження, стали покращення дисципліни експортерів у поверненні валютного виторгу та діяльність морського коридору, темпи зростання експорту товарів, завдяки якому, зросли у 2024 році на 7,6%.

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Такі темпи були зумовлені збільшення обсягів поставок агротоварів, а також металургії - залізних руд та інших виробів з металів. 

"Без морського коридору такого результату неможливо було досягти", - додав він.

фінанси експорт
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Економічна правда
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