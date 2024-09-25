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НБУ підтримав надання банківської ліцензії поштовим операторам

Середа, 25 вересня 2024, 15:20 - Віктор Волокіта

Національний банк України підтримує ухвалення законопроекту #12044, який дозволяє надання обмеженої банківської ліцензії акціонерним товариством, зокрема поштовим операторам.

Про це повідомили в Національному банку України.

Це може вирішити питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях. 

Новий закон може запровадити в Україні операторів фінансової інклюзії, "Укрпошта" є одним із ймовірних кандидатів. 

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Фінансова інклюзія розглядається як мета державної політики, спрямована на усунення провалів ринку, коли жоден постачальник фінансових послуг не має комерційного інтересу в обслуговуванні певних груп клієнтів або регіонів.

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Нагадаємо:

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Нацбанк представив план запуску нового типу фінустанови - банк фінансової інклюзії.

НБУ Нацбанк
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