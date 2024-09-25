Мін'юст подав позов про стягнення активів трьох російських олігархів

Мін'юст подав позов до суду про застосування санкцій до російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії "Rissa Investments Limited" та просить стягнути в дохід держави їхнє майно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції .

Мін’юст просить стягнути в дохід держави 82,1086% від загальної кількості акцій ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування", 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", ТОВ "Паритет Фінанс", ТОВ "Сенс Діджитал", ТОВ "Універсальна лізингова компанія "АЛЬФА", якими опосередковано володіють Фрідман, Авен та Косогов.

Також міністерство просить стягнути в дохід держави 100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи"; 100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", ДП "НОВА.КОМ" та 3,343445 % від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО", якими опосередковано володіє компанія "Rissa Investments Limited".

Реклама:

У Мін'юсті інформують, що Фрідман, Авен та Косогов є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Компанія Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, Російської Федерації та Грузії та разом з компанією Rissa Investments Limited утворюють Групу компаній "Боржомі".

Реклама: