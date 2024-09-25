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У NovaPay з'явилася функція "банок" для зборів

Середа, 25 вересня 2024, 15:34 - Артур Крижний

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція "Кейс" для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

У компанії зазначаються, що клієнти можуть відкрити три види "кейсів" для різних цілей:

  • без конкретної мети по зібраним коштам. У ній можна налаштувати автосписання із зарплати, інших надходжень або принагідно поповнювати.
  • із чіткою фінальною сумою – підходить для зборів, бо дозволяє встановити конкретну грошову ціль. Кейс можна поповнювати з карток різних банків, ділитись посиланням у соцмережах або месенджерах, через скан QR-коду. 
  • із фіксованою сумою для багатьох учасників – дозволяє збирати гроші, коли відома сума рівних платежів для різних учасників збору. 

"Кейс" можна відкрити у кілька кліків у застосунку NovaPay.

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Крім того, "кейс можна поповнити через додаток, за реквізитами IBAN, за посиланням, з допомогою Google Pay або Apple Pay, за QR-кодом.

Із "кейсу" можна будь-якої миті зняти кошти – частково чи повністю. Одночасно можна створити до 20 активних кейсів.

Пресслужба зазначає, що користуватися послугою й збирати кошти можуть лише громадяни України.

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Економічна правда
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