У NovaPay з'явилася функція "банок" для зборів
Середа, 25 вересня 2024, 15:34 -
У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція "Кейс" для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків.
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
У компанії зазначаються, що клієнти можуть відкрити три види "кейсів" для різних цілей:
- без конкретної мети по зібраним коштам. У ній можна налаштувати автосписання із зарплати, інших надходжень або принагідно поповнювати.
- із чіткою фінальною сумою – підходить для зборів, бо дозволяє встановити конкретну грошову ціль. Кейс можна поповнювати з карток різних банків, ділитись посиланням у соцмережах або месенджерах, через скан QR-коду.
- із фіксованою сумою для багатьох учасників – дозволяє збирати гроші, коли відома сума рівних платежів для різних учасників збору.
"Кейс" можна відкрити у кілька кліків у застосунку NovaPay.
Реклама:
Крім того, "кейс можна поповнити через додаток, за реквізитами IBAN, за посиланням, з допомогою Google Pay або Apple Pay, за QR-кодом.
Із "кейсу" можна будь-якої миті зняти кошти – частково чи повністю. Одночасно можна створити до 20 активних кейсів.
Пресслужба зазначає, що користуватися послугою й збирати кошти можуть лише громадяни України.
Реклама:
Реклама: