Польща видала Україні одного з підозрюваних у справі Нацкінематеки на 42 млн

В Україну екстрадували одного з підозрюваних у заволодінні нерухомістю держпідприємства "Національна кінематека України" вартістю майже 42 млн грн.

Про це повідомили пресслужби Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про колишнього керівника товариства, на користь якого у незаконний спосіб відчужили низку будівель, що перебували у власності Нацкінематеки.

Правоохоронці не називають підозрюваного. Але у лютому 2024 року НАБУ у справі Нацкінематеки оголосило у розшук Олександра Радька – колишнього директора ТОВ "Вест Прайт".

Реклама:

Як пише LIGA.net, ця компанія виграла в аукціоні з придбання майна держпідприємства.

Передання підозрюваного відбулася на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг – Зосін" Волинської області. Воно стало можливим завдяки співпраці з правоохоронцями Польщі.

24 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Реклама:

НАБУ і САП повідомили дев'ятьом особам про підозру у заволодінні 14 будівлями держпідприємства "Національна кінематека України" вартістю майже 42 млн грн. Згодом ці активи повернули державі.

За версією слідства, у 2016 - 2019 років організатори схеми розробили план санації ДП "НКУ", яке умисно утримувалося в скрутному фінансовому становищі, щоб заволодіння майном підприємства за цінами, нижче ринкових.

Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й ДП "НКУ", які погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеній ТОВ, яка до того ж придбала будівлі за заниженою ціною.

Серед 9 підозрюваних заступниця міністра культури України (2014-2019 рр.); начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.); перший заступник генерального директора ДП "НКУ" (2016-2019 рр.); арбітражний керуючий – керуючий санацією ДП "НКУ" (2019-2020 рр.) та інші.