В уряді думають, як зберегти виплати вчителям після підвищення військового збору

Зниження виплат вчителям на 3,5% після підвищення військового збору з 1,5% до 5% є проблемним питанням з урахуванням невисокого розміру такої заробітної плати.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, буде здійснено спробу вирішити його в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.

"Ми постараємося вирішити це питання під час ухвалення закону про бюджет на 2025 рік", - сказав він в кулуарах IX форуму "Диригенти змін" компанії "Делойт" в Україні в Києві в середу.

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Федоров уточнив, що одним із можливих інструментів вирішення цієї проблеми може стати освітня субвенція.

Нагадаємо:

Верховна Рада минулого тижня ухвалила в першому читанні законопроєкт про підвищення з 1 жовтня цього року військового збору з 1,5% до 5%. Водночас в урядовому проєкті держбюджету-2025 запропоновано зберегти рівень соціальних стандартів і мінімальної зарплати, передбачено лише індексацію пенсій.

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