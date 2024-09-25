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Мінцифри запустить е-резидентство за кілька днів – Федоров

Середа, 25 вересня 2024, 12:56 - Артур Крижний

Міністерство цифрової трансформації за кілька днів запустить проєкт "Е-резидент", що дає змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на формі "Диригенти змін"", пише "Інтерфакс-Україна".

"За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати", - сказав він.

Федоров додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

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