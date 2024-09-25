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Албанія відкрила ринок для українських виробників кормів для домашніх тварин

Середа, 25 вересня 2024, 12:16 - Віктор Волокіта

Держпродспоживслужба та Міністерство закордонних справ домовилися з Республікою Албанія про погодження двох нових сертифікатів для українських виробників.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Йдеться про сертифікат здоров’я для консервованих кормів для домашніх тварин, призначених для імпорту або транзиту з України до Республіки Албанія.

Другий сертифікат - про здоров’я для жувальних предметів для домашніх тварин, призначених для відправлення або для транзиту через Республіку Албанія.

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"Кожен новий ринок означає нові можливості для вітчизняних виробників та посилення нашої економіки. В часи війни це особливо важливо", — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зазначається, що погоджену форму ветеринарного сертифіката зазначених категорій продукції оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

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Економічна правда
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