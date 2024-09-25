Албанія відкрила ринок для українських виробників кормів для домашніх тварин
Держпродспоживслужба та Міністерство закордонних справ домовилися з Республікою Албанія про погодження двох нових сертифікатів для українських виробників.
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
Йдеться про сертифікат здоров’я для консервованих кормів для домашніх тварин, призначених для імпорту або транзиту з України до Республіки Албанія.
Другий сертифікат - про здоров’я для жувальних предметів для домашніх тварин, призначених для відправлення або для транзиту через Республіку Албанія.
"Кожен новий ринок означає нові можливості для вітчизняних виробників та посилення нашої економіки. В часи війни це особливо важливо", — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Зазначається, що погоджену форму ветеринарного сертифіката зазначених категорій продукції оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.
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