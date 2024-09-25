Київстар передав медичне обладнання до центру "Незламні" на 10 млн грн для дітей з опіками

Київстар продовжує свою важливу місію – допомагати маленьким українцям, що постраждали від опікових травм. У межах проєкту "Дитяча надія", спільно з благодійною платформою dobro.ua, компанія вже передала та ввела в експлуатацію сучасне медичне обладнання до реабілітаційного центру "Незламні" у Львові. Завдяки новому внеску Київстар у розмірі 10 мільйонів гривень медичне обладнання вже функціонує та допомагає в лікуванні дітей.



Щороку близько 12 тисяч дітей в Україні зазнають опікових травм, і війна значно підвищила цей показник, особливо серед тих, хто постраждав від мінно-вибухових поранень.

"Кожна дитина заслуговує на доступ до сучасного та якісного медичного обслуговування, особливо коли йдеться про складні випадки, такі як опікові травми. Ми прагнемо, щоб наша підтримка допомагала лікарям швидко та безпечно надавати необхідну допомогу дітям.

Співпраця з нашими партнерами дозволяє нам робити реальні кроки для поліпшення медичної інфраструктури в Україні та забезпечувати дітям гідне лікування", – коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

На виділені кошти було придбано та встановлено: відеосистему RUBINA 3D 4K для дитячої хірургії, яка дозволяє проводити операції з максимальною безпекою завдяки 3D-візуалізації. Кріохірургічний апарат Cryo-S Painless, що забезпечує заморожування периферійних нервів під час операцій, знижуючи больові відчуття після хірургічних втручань.

Завдяки новому обладнанню реабілітаційний центр "Незламні" стає надійним місцем лікування в Україні для понад 3000 дітей, зокрема 250 маленьких пацієнтів із важкими травмами, включно з опіками.

"Сучасне обладнання вже рятує сотні дітей. Ми вдячні Київстару за підтримку, що дозволяє забезпечити якісне медичне обслуговування та допомагає дітям повертатися до нормального життя", – зазначив Олег Самчук, керівник Першого медоб’єднання Львова.

Нагадаємо, що Київстар від себе виділив 20 мільйонів гривень на придбання сучасного медичного обладнання, а також долучає своїх абонентів до збору коштів на медичне обладнання у межах ініціативи "Дитяча надія". Спільними зусиллями ми зможемо разом забезпечити краще майбутнє для наших дітей. Долучитися до ініціативи та зробити свій внесок можна на сайті проєкту: kyivstar_burns.



Довідка про Київстар

Київстар - найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2024 року обслуговував понад 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету".

Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. А

кції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua