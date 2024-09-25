Shulika та БФ "Колві" запустили ініціативу з забезпечення сил оборони безпілотниками

Український виробник БПЛА Shulika та Благодійний Фонд "Колві" започаткували ініціативу "Подаруй безпілотник другу", покликану сприяти силам оборони у захисті повітряного простору України.

Конкурентна перевага над іноземними виробниками команди Shulika в тому, що вони постійно працюють над удосконаленням власних комплексів, з урахуванням динаміки змін на полі бою. Цьому сприяє взаємодія з передовими підрозділами Центру спеціальних операцій "А" Служби Безпеки України та Головного Управління розвідки МО України.

За рахунок модернізації та взаємодії в обміні досвідом зі спецпідрозділами, на рахунку "пташок" компанії успішні влучання та знищення комплексів Поле 21 (купольний РЕБ), "Муром-М". В компанії зазначають, що загалом БПЛА використовується вже у більш ніж у 15-ти підрозділах Сил Оборони.

Водночас, в силу об’єктивних причин потреба в комплексах та самих БПЛА значно перевищують можливості, які, наявними ресурсами, здатні придбати наші захисники.

Саме тому, у партнерстві з БФ "Колві", за домовленістю зі спецпідрозділами СБУ та ГУР, було вирішено започаткувати ініціативу "Подаруй безпілотник другу".

За словами Голови БФ "Колві" Олександра Крошки у осіб, які шукають цінний і такий, що запамʼятається подарунок на день народження, чи інше свято для своїх дорогих, близьких людей, є унікальна можливість здивувати обдаровуваного та, водночас, долучитись до боротьби з агресором в інтересах України.

У день святкової події БПЛА Shulika буде презентовано імениннику, ювеляру, і водночас буде передана вже ним відразу для роботи з ворожими повітряними цілями, засобами РЕБ, бронетехнікою противника.

Першим, хто отримав такий подарунок став CEO українського геймінгового сервісу Boosteroid Іван Швайченко.





Як зазначають у БФ Колві, це звісно не дешевий подарунок, але у порівнянні з іноземними аналогами ціна більше ніж конкурентна, тим паче для цієї ініціативи вдалось домовитись про особливі умови з виробником. При цьому, за словами Олександра Крошки це win-win-win історія: сюрприз обдаровуваному, стимулювання національного виробництва, долучення до захисту України.

У компанія виробнику та фонді розраховують на успіх ініціативи, оскільки окрім поточного виробництва, є проєкти розробки нових типів БПЛА не лише ударного, але й розвідувального типу.

Для участі в ініціативі звертайтесь за телефоном: +38(068) 630 27 08

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОЛВІ"

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