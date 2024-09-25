Уряд спростив механізм виплат за загибель чи поранення військових
Кабінет міністрів затвердив постанову, якою спростив механізм виплат на випадок отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців.
Про це йдеться у постанові уряду.
Щоб призначили грошову допомогу в разі поранення чи смерті військовослужбовця, необхідно подати заяву до міністерства у справах ветеранів. Заповнити та надіслати її можна в електронній чи паперовій формі, а також через державний застосунок "Дія".
Рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде прийматися Мінветеранів. Кошти одноразової грошової допомоги будуть переховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача.
У випадку загибелі (смерті) розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військового становить 750 прожиткових мінімумів.
Наразі прожитковий мінімум становить 3028 гривень. Тобто виплата становить 2 млн 271 тисяч гривень.
Розмір одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:
- І група — 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн гривень);
- ІІ група — 300 прожиткових мінімумів (908 тис гривень);
- ІІІ група — 250 прожиткових мінімумів (757 тис гривень).
Водночас на час воєнного стану мінімальна виплата у випадку загибелі військового у зв'язку з виконанням бойових завдань не може становити менше 15 млн грн. Враховуючи, що 750 прожиткових мінімумів – менш як 15 млн грн, насправді розмір виплати не змінюватиметься і на час воєнного стану становитиме 15 млн грн.
Оновлено. У попередній версії новини заголовок звучав так: "Уряд встановив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових". Насправді постановою уряд лише спростив механізм призначення виплат.