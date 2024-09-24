У Києві витратять 80 мільйонів на відновлення пересохлого озера на Виноградарі

КП "Плесо" (Київ) 9 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "Княжна Либідь" розчистку та благоустрій озера Синє вартістю 80,69 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

До липня 2025 року мають відновити озеро Сине на західній околиці житлового масиву Виноградар у Подільському районі. У жовтні 2023 року озеро висохло.

Планується розчищення озера на глибину 5 метрів для розкриття ґрунтових джерел, очищення з’єднувальної протоки, а також об’єднання озера в кільце, щоб зрівняти рівні води та запобігти застою.

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Крім розчистки, передбачений благоустрій території навколо озера. На дитячий спортивно-ігровий комплекс, альтанки, лавки з навісами, пляжні душові та роздягальні, тіньові навіси для пляжу, пташині будиночки та пішохідний міст через озеро відведено 4,14 млн грн.

Ще 2,84 млн грн виділено на модульні будівлі для адмінприміщення, медпункту, громадської вбиральні, пунктів прокату та рятувальної вежі.

У підсумковій відомості ресурсів виявлені переплати на будівельних матеріалах. Наприклад, гарячекатану арматурну сталь класу А-ІІІ діаметром 12 мм врахували по 49 594 грн/т. На сайті фірми "Метінвест-СМЦ" для Києва така арматура коштує 32 000 грн/т, що в півтора раза дешевше.

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Також матраци Рено розміром 4х2х0,23 м замовили по 4 986 грн/шт. Будівельна компанія "Берег" пропонує такі матраци-габіони по 3 430 грн/шт, а інтернет магазин "Геотекс" продає їх по 3 360 грн/шт, що в півтора раза дешевше.

Конкурентом "Княжна Либідь" на тендері було ТОВ "Пмк-Київ", яке подало дешевшу пропозицію на 1%, але його відхилили через помилки у накладенні кваліфікованого електронного підпису.

КП "Плесо" очолює Вячеслав Савицький, уповноваженою особою з публічних закупівель є Ія Яценко.

Броварська "Княжна Либідь" належить Оксані Мезенцевій, Вячеславу Божку та Марині Маркеловій. У 2017 році КП "Плесо" замовило компанії капітальний ремонт стічної каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі за 5 млн грн, однак роботи так і не були виконані, попри виплату всіх коштів.

Нагадаємо:

ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони у вересні за результатами тендерів уклала угоди на постачання 1300 дронів DJI Mavic різних модифікацій на 162,69 млн грн.