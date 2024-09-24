Аpple таємно видалила 60 VPN-додатків із російського App Store – росЗМІ

З липня по вересень 2024 року Apple видалила 60 VPN-додатків із російського App Store, коли загалом уже недоступно 98 додатків для обходу блокувань.

Про це пише видання "Медуза" та "Роскомсвобода" з посиланням на дослідження проєкту GreatFire, який аналізує стан цензурованих сайтів.

GreatFire з'ясував, що Apple "без зайвого галасу" видалила 60 VPN-додатків з російського App Store з липня по вересень 2024 року.

Водночас російський орган цензури Роскомнадзор 4 липня заявив, що зажадав заблокувати тільки 25 застосунків. Чи направляло відомство аналогічні запити після цього до Apple, невідомо, пише видання.

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Загалом у російському App Store недоступно 98 додатків для обходу блокувань, серед них є популярні NordVPN, ExpressVPN, Proton VPN та інші. Для дослідження експерти протестували 360 додатків.

Дослідження провели за допомогою платформи App Store Monitor, яка відстежує доступність застосунків у різних країнах.