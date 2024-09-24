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У середу відключень електроенергії не прогнозують

Вівторок, 24 вересня 2024, 18:12 - Олексій Артемчук

У середу 25 вересня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра 25 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

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За можливості просять перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 10:00 до 16:00 та ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.

електроенергія Україна
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