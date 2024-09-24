Київ отримав 50 мільйонів євро на заміну російських вагонів метро

Офіційний портал Києва

Європейський інвестиційний банк погодився профінансувати оновлення рухомого складу Київського метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Зазначається, що це перша частина кредиту на загальну суму 200 млн євро. Решта суми буде надана після завершення техніко-економічного обґрунтування, яке оцінить доцільність закупівлі нових вагонів метро порівняно з модернізацією частини наявного парку вагонів.

Загальна сума дозволить Київському метрополітену оновити чи замінити 120–160 вагонів.

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Сьогодні переважна більшість інвентарного парку Київського метро – це пасажирські вагони, побудовані Росією впродовж 1979-2013 років.

КМДА називає їх морально та фізично застарілими. До того ж вони містять обладнання і комплектовання країни-агресора, тож придбання в неї запасних частин є неприпустимим.

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