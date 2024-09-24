 Український експорт: вікно відкривається?
Всі розділи
Укр / Рус

США та Канада об’єднують зусилля в боротьбі за нафту Арктики

Вівторок, 24 вересня 2024, 14:41 - Олексій Артемчук

США та Канада ведуть переговори щодо кордону з потенційно багатим на нафту дном Арктики.

Про це повідомляє Bloomberg.

США і Канада домовилися розпочати переговори щодо претензій на арктичне морське дно, яке може бути багатим на нафту і набуває все більшого стратегічного значення, оскільки Росія і Китай нарощують свою присутність на Півночі.

Зазначається, що буде створена спільної робочої групи для проведення переговорів щодо кордонів моря Бофорта.

Реклама:

Обидві країни мають взаємні претензії на морське дно на північ від Аляски, Юкону і Північно-Західних територій, яке, як вважається, містить значні запаси нафти. 

Арктика також є регіоном, який стає все більш доступним через зміну клімату і привертає все більший інтерес з боку Росії та Китаю.

Реклама:
США Канада нафта
Реклама:
Матеріали за темою
Блінкен розповів, скільки мільярдів зібрали партнери на відновлення енергетики України 23 вересня 2024, 20:11
Ціни на нафту у світі зросли 23 вересня 2024, 09:00
У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters 22 вересня 2024, 10:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті