США та Канада об’єднують зусилля в боротьбі за нафту Арктики
Вівторок, 24 вересня 2024, 14:41 -
США та Канада ведуть переговори щодо кордону з потенційно багатим на нафту дном Арктики.
Про це повідомляє Bloomberg.
США і Канада домовилися розпочати переговори щодо претензій на арктичне морське дно, яке може бути багатим на нафту і набуває все більшого стратегічного значення, оскільки Росія і Китай нарощують свою присутність на Півночі.
Зазначається, що буде створена спільної робочої групи для проведення переговорів щодо кордонів моря Бофорта.
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Обидві країни мають взаємні претензії на морське дно на північ від Аляски, Юкону і Північно-Західних територій, яке, як вважається, містить значні запаси нафти.
Арктика також є регіоном, який стає все більш доступним через зміну клімату і привертає все більший інтерес з боку Росії та Китаю.
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