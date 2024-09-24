США та Канада об’єднують зусилля в боротьбі за нафту Арктики

США та Канада ведуть переговори щодо кордону з потенційно багатим на нафту дном Арктики.

Про це повідомляє Bloomberg.

США і Канада домовилися розпочати переговори щодо претензій на арктичне морське дно, яке може бути багатим на нафту і набуває все більшого стратегічного значення, оскільки Росія і Китай нарощують свою присутність на Півночі.

Зазначається, що буде створена спільної робочої групи для проведення переговорів щодо кордонів моря Бофорта.

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Обидві країни мають взаємні претензії на морське дно на північ від Аляски, Юкону і Північно-Західних територій, яке, як вважається, містить значні запаси нафти.

Арктика також є регіоном, який стає все більш доступним через зміну клімату і привертає все більший інтерес з боку Росії та Китаю.

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