"Укргазвидобування" купило ліцензію на нафтогазову площу за 1 мільярд

Держгеонадра провели аукціони з продажу дозволів на користування надрами, за яким "Укргазвидобування" перемогло ліцензію на вуглеводневе родовище, запропонувавши 1 млрд грн.

Про це стало відомо з даних Prozorro.Продажі, пише Liga.net

"Укргазвидобування" стала переможцем торгів за ліцензію з розробки Західно-Мажарівської площі, яка охоплює Гулаківську площу. Вони містять вільний газ, природний газ, нафту, конденсат і сланцевий газ. Держпідприємство запропонувало 1,003 мільярда грн зі стартовою ціною у 313 мільйонів грн.

Єдиним суперником "Укргазвидобування" на торгах було ТОВ "Новітні українські інформаційні технології", яке зупинилося на стартовій ціні.

Реклама:

Спеціальний дозвіл на промислову розробку Криницької площі (газ природний) у Стрийському районі Львівської області продали за 108,63 млн грн компанії ТОВ "Євро-Промпостач".

Південно-Гірська площа (газ природний, конденсат) у Дрогобицькому та Стрийському районі дісталася компанії ТОВ "Горизонти", яка запропонувала за неї 16,53 млн грн.

Реклама: