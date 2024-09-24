Міністри G7+ закликають активніше підтримувати енергосектор України

Міністерська група країн G7+ закликала світову спільноту активізувати підтримку енергетичного сектору України напередодні зими.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, передає Укрінформ.

Зазначається, що міністерська зустріч відбулася на полях 79-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. На ній сторони підтвердили "непохитну підтримку України перед обличчям жорстоких і несправедливих атак Росії на Україну та її енергетичну інфраструктуру".

Зокрема, міністерська група G7+ засуджує триваючі ракетні та дронові удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі та містах по всій Україні, які посилилися з березня 2024 року і загрожують енергетичній безпеці України та доступу українців до критично важливих послуг упродовж зими.

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Також група підтвердила готовність підтримувати негайне, середньострокове та довгострокове відновлення та реконструкцію України відповідно до її шляху до ЄС, а також працювати над залученням приватних секторів та місцевих органів влади до сталого економічного та соціального відновлення України.

"Ми вітаємо та підкреслюємо важливість відданості України проведенню реформ, сприятливих для розвитку бізнесу, які створять рівні умови для інвестицій в енергетичний сектор. Ми підкреслюємо важливість реалізації Національного плану з енергетики та клімату й моніторингу цього процесу. Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля українського уряду та народу на цьому напрямі", – зауважили міністри.

Крім цього, сторони наголосили на важливості впровадження реформ в енергетичному секторі відповідно до шляху приєднання до ЄС і виконання зобов’язань за Договором про енергетичне співтовариство, включно зі стандартами корпоративного управління, що відповідають стандартам ОЕСР.

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"Ми визнаємо необхідність міжнародної допомоги для захисту енергетичної інфраструктури від нападів, у тому числі шляхом посилення спроможностей протиповітряної оборони України з боку країн, які взяли на себе відповідні зобов’язання, і підтверджуємо нашу готовність продовжувати надавати таку допомогу", – йдеться у заяві.

Міністерська група також переконана, що відновлення енергетичної системи України в короткостроковій і довгостроковій перспективі відповідає інтересам підвищення глобальної енергетичної безпеки та стійкості.

"Ми закликаємо міжнародних партнерів збільшити свої фінансові внески, зокрема до зазначеного фонду, з метою посилення стійкості України наступної зими", – наголосили у групі.

Нагадаємо:

Країни G7, а також інші партнери від початку повномасштабного вторгнення РФ зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України, яку намагається знищити Москва.