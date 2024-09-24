Іспанські фермери вимагають скоротити імпорт українського зерна

Фермери Іспанії вимагають встановити контроль над ввезенням зерна з України.

Про це повідомляє пресслужба Unión de Uniones.

Організація Unión de Uniones, що представляє інтереси фермерів в Іспанії, вимагає знайти рішення щодо збільшення імпорту зернових з України, що зростає.

У середу, 25 вересня, в порту Сантандер в Іспанії відбудеться мітинг із вимогою встановити контроль над українським імпортом, який обвалює ціни на зернові в країні. У понеділок, 23 вересня, такий протест пройшов перед будівлею Європейського Союзу в Мадриді.

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Повідомляється, що Unión de Uniones протестує проти зростання імпорту зернових, особливо з України, і закликає Єврокомісію зменшити його, щоб уникнути розорення фермерів.

Зазначається, що імпорт українських зернових зріс настільки, що склав майже 8,4 млн тонн у 2023 році та майже 6,5 млн тонн у першій половині 2024 року.

"Іспанія отримує більш ніж половину українських зернових, що надходять до ЄС, і до того ж за дедалі нижчими цінами", – вказав Unión de Uniones як на визначальний фактор падіння цін на зернові в країні, що з травня 2022 року склало 45%.

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Unión de Uniones також вимагає, щоб адміністрації вивчили націнки на певні продукти, виготовлені із зернової сировини: "Неприпустимо, що в той час, як зернові подешевшали на 45%, а електроенергія – на 70%, корми для тварин подешевшали лише на 30%, а хліб подорожчав на 9%".

Зазначається, що вони також закликають до впровадження допомоги для компенсації фермерам і тваринникам, які опинилися в цій ситуації.