США готують позов проти Visa, звинувачуючи її в антиконкурентній поведінці

Міністерство юстиції США готується подати антимонопольний позов проти компанії Visa, звинувачуючи її в антиконкурентній поведінці.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Федеральні прокурори планують подати позов уже у вівторок, повідомила особа, знайома з ситуацією. Цей крок відбувається після багаторічного розслідування Міністерством юстиції щодо бізнес-практик Visa.

У 2021 році компанія Visa повідомила в офіційному звіті, що антимонопольне управління Міністерства юстиції запросило інформацію про можливі порушення антимонопольного законодавства, яке забороняє антиконкурентні угоди та монополістичну поведінку. Розслідування зосередилося на бізнесі дебетових карт Visa у США, а також на конкуренції з іншими платіжними мережами та методами.

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Минулого року компанія повідомила, що федеральні прокурори запитали додаткові документи в рамках цього розслідування. Visa заявила, що співпрацює з Міністерством юстиції, і у 2021 році зазначила, що її "практики у сфері дебетових карт у США відповідають чинному законодавству".

Акції Visa знизилися майже на 2% після завершення торгів.

Поки що незрозуміло, чи будуть об'єктом уваги Міністерства юстиції ті сфери діяльності, які Visa раніше розкривала.

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Антимонопольні органи також уважно розглядали конкурентів Visa. Минулого року компанія Mastercard досягла угоди з Федеральною торговою комісією США для врегулювання звинувачень у тому, що вона незаконно змушувала продавців використовувати свою платіжну мережу для обробки дебетових платежів.

На початку цього року Visa і Mastercard погодилися знизити так звані "платежі за змах" (комісії за транзакції), які вони стягують з ритейлерів, у рамках юридичної угоди, яка, за словами продавців, мала заощадити їм $30 мільярдів за п'ять років. Однак суд пізніше відхилив цю угоду.