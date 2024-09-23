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Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро у вівторок

Понеділок, 23 вересня 2024, 18:57 - Артур Крижний

Офіційний курс долара збільшиться у вівторок: іноземна валюта подорожчає на 1 копійку.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 24 вересня.

Водночас курс євро зменшиться на 15 копійок.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,35 грн (41,34 грн станом на 23 вересня);
  • 1 євро — 45,99 грн (46,14 грн станом на 23 вересня).

Нагадаємо:

Станом на 23 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 10 копійок, євро - на 9 копійок.

Економічна правда.

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