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Росія щомісяця витрачає понад мільярд доларів на виробництво ракет та дронів – Forbes

Понеділок, 23 вересня 2024, 17:42 - Артур Крижний

Виробництво ракет коштує Росії щомісяця 1,1 млрд доларів, дронів – близько 100 млн доларів.

Такі розрахунки наводить видання Forbes Ukraine у своєму матеріалі.

Співрозмовник видання у розвідці каже, що сумарний темп виробництва у РФ становить 132–171 ракета на місяць. 

Найбільше грошей - 585 мільйонів доларів на місяць - Росія витрачає на виробництво крилатих ракет типу Х-101. На "Калібри" - 228 мільйонів доларів щомісяця.

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Ракет цих типів РФ виробляє в середньому щомісяця 45 та 35 штук відповідно.

Щомісяця нові ракети "Іскандер-К" та "Онікс" коштують РФ 38 та 13 мільйонів доларів, а їхня кількість мала відносно інших крилатих ракет - 10-15 та до 10 одиниць на місяць відповідно.

На виробництво балістичних ракет "Іскандер-М" та "Кинджал" Росія щомісяця витрачає 135 та 60 мільйонів доларів. Щомісяця з конвеєра сходить близько 45 Іскандерів та до 6 "Кинджалів".

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На дрони-камікадзе типу Shahed-136 військова машина РФ витрачає близько 100 мільйонів доларів і виробляє понад 500 одиниць щомісяця.

 

Росія війна
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