Дефіцит далекобійників у Росії зріс більш ніж на 50% з початку року

В Росії спостерігається ріст дефіциту далекобійників, що сягнув понад 50%, а також падіння виторгу автовантажоперевізників на 30% з початку 2024 року.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У Росії продовжує зростати дефіцит водіїв вантажного транспорту: у січні-серпні попит на них збільшився на 58% у річному вираженні, тоді як кількість претендентів зросла лише на 6%.

На цьому тлі середня заробітна плата далекобійника від початку року збільшилася в 1,5 раза, а медіанна сягнула 124 тис руб (1,34 тис дол).

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За підсумками 2023 року в Росії не вистачало 25% водіїв категорії РЄ, а середній вік співробітників зріс із 48 до 54 років. Дефіцит водіїв зростає, попри те, що багато перевізників запроваджують грошові надбавки, підвищують якість умов праці та компенсують простої машин.

Ситуація ускладнюється відтоком водіїв на війну в Україну і в інші професії, де потрібне менше навантаження за порівнянної оплати праці.

Крім цього, у 2024 році дефіцит водіїв загострився через розширення вантажних парків компаній.

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Тим часом виторг автовантажоперевізників від початку 2024 року впала на 30% - у середньому до 500 тис. руб. на одну машину. Це пов'язано з падінням паралельного імпорту, вантажопотоку з Китаю та інших країн, а також скороченням виробничих потужностей багатьох підприємств.