Китайський автогігант блокуватиме росіянам свої контрабандні електромобілі – росЗМІ
Преміальний підрозділ автоконцерну Geely – Zhejiang Geely Holding Group, що випускає Zeekr, обіцяє блокувати машини, вивезені за межі Китаю без його дозволу.
Про це з посиланням на джерела в дилерських компаніях пише The Moscow Times.
Компанія ще в червні попередила партнерів, що боротиметься з несанкціонованим експортом, і пообіцяла відключати у "сірих" автомобілів функції мультимедіа.
У вересні вона повідомила, що поділяє свої електромобілі за VIN на дві категорії – вироблені для внутрішнього ринку та експортні – і блокуватиме машини першої категорії під час їхнього вивезення з Китаю.
Блокування, за їхніми даними, почнуть застосовувати до автомобілів, що зійшли з конвеєра після 9 вересня.
У версій для внутрішнього ринку під час спроби експлуатації за межами Китаю відключиться можливість підзарядки, почне знижуватися потужність двигуна, і врешті-решт він не запускатиметься після зупинки.
Водночас в акаунті автомобіля з'явиться повідомлення китайською мовою про те, що автомобіль виїхав за межі авторизованої зони продажу та його транспортні функції та підключення до мережі обмежені.
Поки що виданню не вдалося знайти інформацію про реальні випадки блокування Zeekr у Росії. Співробітник автоторгової компанії пояснив, що неофіційно експортовані автомобілі, які можуть під неї потрапити, туди з Китаю ще не доїхали.