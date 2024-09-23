Китайський автогігант блокуватиме росіянам свої контрабандні електромобілі – росЗМІ

Преміальний підрозділ автоконцерну Geely – Zhejiang Geely Holding Group, що випускає Zeekr, обіцяє блокувати машини, вивезені за межі Китаю без його дозволу.

Про це з посиланням на джерела в дилерських компаніях пише The Moscow Times.

Компанія ще в червні попередила партнерів, що боротиметься з несанкціонованим експортом, і пообіцяла відключати у "сірих" автомобілів функції мультимедіа.

У вересні вона повідомила, що поділяє свої електромобілі за VIN на дві категорії – вироблені для внутрішнього ринку та експортні – і блокуватиме машини першої категорії під час їхнього вивезення з Китаю.

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Блокування, за їхніми даними, почнуть застосовувати до автомобілів, що зійшли з конвеєра після 9 вересня.

У версій для внутрішнього ринку під час спроби експлуатації за межами Китаю відключиться можливість підзарядки, почне знижуватися потужність двигуна, і врешті-решт він не запускатиметься після зупинки.

Водночас в акаунті автомобіля з'явиться повідомлення китайською мовою про те, що автомобіль виїхав за межі авторизованої зони продажу та його транспортні функції та підключення до мережі обмежені.

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Поки що виданню не вдалося знайти інформацію про реальні випадки блокування Zeekr у Росії. Співробітник автоторгової компанії пояснив, що неофіційно експортовані автомобілі, які можуть під неї потрапити, туди з Китаю ще не доїхали.