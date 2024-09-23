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Автодилери в Китаї очікують на збитки у 20 мільярдів доларів: причини

Понеділок, 23 вересня 2024, 14:48 - Олексій Артемчук
 
Getty Images

Автомобільні дилери в Китаї очікують збитків у майже 20 млрд дол через низький попит на автомобілі та переповнені склади.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Китайської асоціації автодилерів.

Китайські автодилери на тлі надзвичайно високої ліквідності очікують збитків у розмірі 19,6 млрд дол лише за перші вісім місяців 2024 року. 

Мляве споживання є головною причиною збитків дилерів, а високий рівень запасів означає, що автосалони змушені розпродавати надлишкові запаси за найнижчими цінами.

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Асоціація закликала уряд уважніше стежити за фінансовими ризиками, з якими стикаються дилери, з огляду на широкомасштабні проблеми в галузі, а також запропонувати їм більшу фінансову підтримку.

Продажі авто на альтернативних джерелах енергії (NEV) в Китаї залишаються відносно високими, але продажі легкових автомобілів загалом стагнують. 

Очікується, що у вересні вони зростуть лише на 4% в річному обчисленні, повідомила минулого тижня Китайська асоціація легкових автомобілів. 

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Дилерські центри страждають через цінову війну в галузі. Урядові субсидії, що заохочують водіїв продавати старі автомобілі, стимулюють здебільшого продажі NEV, зазначило агентство.

Найбільш продаваний китайський автобренд BYD розпочав нову хвилю знижок в надії на пожвавлення ринку.

Нагадаємо:

Китайський автовиробник BYD Co. повністю взяв під контроль спільне підприємство, яке раніше мав у Китаї з групою Mercedes-Benz AG.

Китай авто автомобільний ринок
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