Автодилери в Китаї очікують на збитки у 20 мільярдів доларів: причини

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Автомобільні дилери в Китаї очікують збитків у майже 20 млрд дол через низький попит на автомобілі та переповнені склади.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Китайської асоціації автодилерів.

Китайські автодилери на тлі надзвичайно високої ліквідності очікують збитків у розмірі 19,6 млрд дол лише за перші вісім місяців 2024 року.

Мляве споживання є головною причиною збитків дилерів, а високий рівень запасів означає, що автосалони змушені розпродавати надлишкові запаси за найнижчими цінами.

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Асоціація закликала уряд уважніше стежити за фінансовими ризиками, з якими стикаються дилери, з огляду на широкомасштабні проблеми в галузі, а також запропонувати їм більшу фінансову підтримку.

Продажі авто на альтернативних джерелах енергії (NEV) в Китаї залишаються відносно високими, але продажі легкових автомобілів загалом стагнують.

Очікується, що у вересні вони зростуть лише на 4% в річному обчисленні, повідомила минулого тижня Китайська асоціація легкових автомобілів.

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Дилерські центри страждають через цінову війну в галузі. Урядові субсидії, що заохочують водіїв продавати старі автомобілі, стимулюють здебільшого продажі NEV, зазначило агентство.

Найбільш продаваний китайський автобренд BYD розпочав нову хвилю знижок в надії на пожвавлення ринку.

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Китайський автовиробник BYD Co. повністю взяв під контроль спільне підприємство, яке раніше мав у Китаї з групою Mercedes-Benz AG.