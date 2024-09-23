Західні країни об'єднуються, щоб завадити домінації Китаю над важливими корисними копалинами

Коаліція 14 урядів оголосила про створення мережі фінансування проєктів із забезпечення сировиною, необхідною для технологічної промисловості.

Про це повідомляє Financial Times.

Партнерство з безпеки мінеральних ресурсів (Minerals Security Partnership), коаліція 14 країн і Європейської комісії, представить нову фінансову мережу, намагаючись посилити міжнародне співробітництво і пообіцяти фінансову підтримку величезного нікелевого проєкту в Танзанії, який підтримує гірничодобувна компанія BHP.

У новій мережі перераховано 10 проєктів у сфері видобутку критично важливих корисних копалин, які вже отримали підтримку урядів країн-партнерів.

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США і Китай втягнулися в торговельну війну "око за око", в якій Вашингтон запровадив експортні та інші обмеження на напівпровідники та інші передові технології.

Китай у відповідь обмежив експорт деяких мінералів, зокрема сурми - маловідомого металу, який використовується в бронебійних боєприпасах і прицілах нічного бачення.

Китайські компанії контролюють 90% світових потужностей з перероблення рідкоземельних металів і більшу частину потужностей з перероблення кобальту, нікелю та літію, які використовуються для виробництва акумуляторів для електромобілів.

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Китай випередив Захід у критично важливих проєктах з видобутку корисних копалин завдяки субсидіям, легшому доступу до фінансування, кращим технологіям перероблення, нижчим витратам і толерантності до більш м'яких екологічних стандартів.