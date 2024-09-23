SpaceX планує відправити на Марс п'ять космічних кораблів без екіпажу за два роки

SpaceX планує запустити близько п'яти безпілотних місій Starship на Марс протягом двох років.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше цього місяця Маск заявив, що перші кораблі Starships до Марса будуть запущені через два роки, "коли відкриється наступне вікно для перельоту між Землею і Марсом".

Повідомляється, що терміни першого пілотованого польоту залежатимуть від успіху безпілотних польотів. Якщо безпілотні місії приземляться вдало, то пілотовані місії будуть запущені через чотири роки. Однак, за словами Маска, якщо виникнуть проблеми, пілотовані місії будуть відкладені ще на два роки.

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У червні ракета Starship пережила вогняне, гіперзвукове повернення з космосу і здійснила проривну демонстрацію приземлення в Індійському океані, завершивши повну випробувальну місію навколо земної кулі з четвертої спроби.

Маск розраховує, що Starship допоможе йому досягти своєї мети - створити великий багатоцільовий космічний корабель наступного покоління, здатний відправляти людей і вантажі на Місяць наприкінці цього десятиліття, а в перспективі - і на Марс.

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