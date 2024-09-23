Як мережа АЗК UPG змінює культуру харчування в дорозі



Фото: пресофіс UPG Фото: пресофіс UPG

Не тільки заправити авто пальним, але й випити кави, смачно поїсти, підкачати колеса або скористатися іншими послугами — те, за що водії все частіше обирають сучасні автозаправні комплекси. І, здавалося б, у питанні комфорту тут вже нічим не здивуєш.

Проте національна мережа АЗК UPG пішла далі всіх, повністю перевернувши гастрономічні уявлення українців про харчування в дорозі. Уявіть, ви зупинилися поїсти, не відхиляючись від маршруту, і просто зараз для вас готує шеф-кухар на професійній кухні ресторану. Кожна страва з меню створюється з-під ножа з ретельно відібраних інгредієнтів.

Шефи запрошують!

На нових заправно-відпочинкових комплексах і тих, які відкрилися після реновації, компанія розвиває мережу ресторанів нового формату. Саме тут спритні руки професіоналів перетворюють свіжу яловичину на соковиту котлету для вашого бургера, картоплю — на хрумкі та ароматні деруни, а свіжі овочі з нового врожаю – на легкі та корисні салати.

Вишукана подача в порцеляновому посуді чудово підкреслює прагнення UPG створити для своїх клієнтів красиві та затишні моменти, наповнюючи енергією в подорожі.

Тож шефи ресторанів запрошують усю родину на:

поживні сніданки

ситні збалансовані обіди

смачні та затишні вечері.

Страви легко взяти з собою — для вас їх бережно запакують у зручні бокси. Крім того, для гостей, які дуже поспішають, на вітринах закладів представлено широкий вибір спеціально продуманих пропозицій з експрес-меню.

Ще смачніше, ніж вдома!

Концепція мережі ресторанів продумана так, щоб кожен знайшов улюблене, а отже, почувався особливим гостем. Меню побудоване за принципом відтворення смачної домашньої кухні: страви, які відгукнуться у серці кожного українця. І йдеться не тільки про смак, знайомий з дитинства, але й про відчуття турботи у кожному моменті.

Для корисних і збалансованих сніданків чудовим вибором може стати омлет із кіноа та авокадо. Віддаєте перевагу рибним акцентам — спробуйте омлет з тунцем та авокадо.

Звісно, особлива увага у VIVO cafe й до страв з українською душею. Про тепло маминих рук вам неодмінно нагадають борщ з м’ясом, деруни з печерицями або сирники зі сметаною.



Фото: пресофіс UPG Фото: пресофіс UPG

"Наш густий та наваристий домашній борщ поєднує в собі традиції та сучасність, адже ця універсальна страва століттями додавала сил та енергії українцям і, як на мене, ніколи не втратить своєї актуальності. Наш борщ легко може стати як повноцінним обідом у подорожі, так і сніданком чи вечерею. Готуємо з продуктів, вирощених під українським сонцем, а подаємо, як і годиться, зі сметаною, салом та хрумкими грінками. Запрошую!", — розповідає шеф Ірина Лисенко.

Незмінно у топі замовлень відвідувачів бургери від UPG. І абсолютно заслужено. Тут їх готують у різних варіаціях на будь-який смак, є навіть спеціальна пропозиція для дітей.



Фото: пресофіс UPG Фото: пресофіс UPG

"Мене часто запитують про секрет смаку бургерів, чому вони такі особливі. Важливо, що складові до цієї страви, як і до інших, ми готуємо власноруч на професійних кухнях наших ресторанів. Навіть фарш до котлет робимо самі, обираючи яловичину вищого ґатунку. Тож беремо пухку, свіжовипечену булочку бріош, підсмажуємо соковиту котлету, додаємо хрумкі шматочки бекону, слайси свіжих овочів, кільця цибульки… Але скільки не розповідай, а все ж краще спробувати. Запрошую!", — каже шеф Олександр Приліпко.

Поціновувачів естетики та вишуканих смакових поєднань не залишать байдужими й такі нові авторські страви, як ніжна качина ніжка чи яловичий рулет з локшиною або картопляним пюре.



Фото: пресофіс UPG Фото: пресофіс UPG

Увага до деталей

Щоб кожна страва смакувала неперевершено, традиційно команда ресторанів робить акцент на якості та екологічності продуктів. А ще тут дуже уважні до дрібниць, адже знають, коли справа стосується приготування їжі, важливо все.

Саме тому на кухнях ресторанів впроваджено систему HACCP, яка попереджає будь-які ризики. В цьому також унікальність UPG, адже не кожен заклад з іменем може похизуватися такою відповідальністю.