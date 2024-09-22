Швейцарський регулятор розслідує останні місяці діяльності Credit Suisse

Швейцарський регулятор фінансових ринків FINMA замовив перевірку того, як Credit Suisse керував подіями, що призвели до його краху в 2023 році, коли банк був придбаний його давнім конкурентом UBS.

Про це повідомляє в неділю швейцарська газета SonntagsZeitung, передає Reuters.

За даними газети, FINMA вивчає 15 місяців, що передували державному злиттю в березні минулого року, для чого, за її словами, було опитано близько десятка нинішніх або колишніх співробітників обох банків. Для проведення аудиту антикризового управління в Credit Suisse FINMA доручила юридичній фірмі Wenger Plattner, яка і проводила інтерв'ю.

Очікується, що парламентський комітет Швейцарії, який розслідував, як влада впоралася з банкрутством Credit Suisse, представить свій звіт пізніше цього року. У квітні швейцарська влада розробила пакет заходів, включаючи більш жорсткі вимоги до капіталу UBS, спрямованих на запобігання повторенню краху Credit Suisse. Очікується, що парламент обговорить ці пропозиції після публікації парламентського звіту.

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