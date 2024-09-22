Індійський телекомунікаційний гігант укладає угоду на $3,6 млрд з Nokia та Samsung

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Vodafone Idea Ltd. підписала контракт на суму 3,6 млрд дол з компаніями, включаючи Nokia та Samsung, на постачання обладнання індійському телефонному оператору для запланованої модернізації його мережі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Nokia, Ericsson AB і Samsung Electronics Co. постачатимуть мережеве обладнання протягом трьох років. Vodafone Idea прагне модернізувати свої послуги 4G і впровадити 5G в ключових регіонах Індії, йдеться в повідомленні для індійських фондових бірж. Ця угода є першим кроком у трирічному плані капітальних інвестицій компанії на суму 6,6 млрд дол.

Ericsson і Nokia вже є постачальниками індійської компанії, тоді як Samsung став новим партнером. Vodafone Idea, яка залучила 2,2 мільярда доларів за рахунок продажу акцій у квітні, профінансує контракт за рахунок цих грошей. Згідно із заявою, компанія веде переговори з кредиторами про отримання 350 мільярдів рупій (4,2 мільярда доларів США) кредитів і банківських гарантій. Постачання обладнання розпочнеться в наступному кварталі.

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