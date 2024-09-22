Дві працівниці шахти загинули через російський обстріл
Неділя, 22 вересня 2024, 13:35 -
Через обстріл росіянами території шахти у Донецькій області виникла пожежа, є загиблі.
Джерело: Міненерго
Деталі: На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню.
Після обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні.
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Уточнюється, що продукти горіння в шахту не потрапляли.
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