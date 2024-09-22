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Дві працівниці шахти загинули через російський обстріл

Неділя, 22 вересня 2024, 13:35 - Володимир Тунік-Фриз

Через обстріл росіянами території шахти у Донецькій області виникла пожежа, є загиблі.

Джерело: Міненерго

Деталі: На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню.

Після обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні.

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Уточнюється, що продукти горіння в шахту не потрапляли.

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Українська правда

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