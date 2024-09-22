Суд визнав незаконною оренду ставків для аквакультури, якими користувалася АЕС

Господарський суд Рівненської області визнав недійсним договір, згідно з яким Фонд держмайна передав в оренду ТОВ "Верхній Вал" ставки у Рівненській області.

Про це свідчить рішення суду.

28 лютого 2023 року Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях передало в оренду ТОВ "Верхній Вал" низку об'єктів, яке розташоване с. Березина Вараського району Рівненської області:

ставок № 1;

ставок № 2;

ставок накопичувач;

літньо-ремонтні стави і магістральний канал;

незавершене капітальне будівництво ставка № 4 підсобного с/гі.

Це майно під час приватизації ДП "Тепличний комбінат" не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Тепличний комбінат".

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ТОВ "Верхній Вал" отримало в оренду ставки для цілей аквакультури.

Як встановив суд, земельна ділянка, на якій розташований майновий комплекс ПАТ "Тепличний комбінат", з 1996 року перебувала у постійному користуванні відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електростанція". Пізніше її передали до земель запасу Більськовільської сільської ради Володимирецького району.

Наразі ділянка під водними об'єктами в Державному земельному кадастрі не сформована, кадастровий номер не присвоєний, її межі не встановлені, правовий режим не визначений.

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Суд встановив, що Регіональне відділення ФДМ по Рівненській та Житомирській областях не мало право ухвалювати рішення та виступати орендодавцем, а ТОВ "Верхній Вал" не є тим товариством, яке за законом про оренду державного та комунального майна могло отримати в користування на правах оренди ставки.

Тому Господарський суд Рівненської області визнав недійсним п. 4.1. договору оренди про передачу ставків в оренду, а також стягнув з Регіонального відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях та ТОВ "Верхній Вал" по 1,5 тис грн. витрат по сплаті судового збору на користь прокуратури.

Засновником та керівником рівненського ТОВ "Верхній Вал" є юрист Андрій Таборовець. Він був представником фірми-орендаря "Русана плюс", яка руйнувала найстаріший будинок Рівного.

Фірма "Верхній Вал" була зареєстрована 15 лютого 2023 року, тобто за два тижні до передачі ставків в оренду.