В Україні перекрили канали збуту зброї та наркотиків: підозри отримали понад 100 людей

Правоохоронці провели масштабні спецоперації та перекрили канали збуту зброї, бойових припасів та наркотичних засобів. Підозри отримали 116 осіб.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора (ОГП).

Зокрема, повідомили про підозру 49 особам за фактами незаконного зберігання та збуту зброї, боєприпасів по всій території України, а також привласнення зброї та боєприпасів (ст. 263, ст. 410 КК України).

Ще 67 особам повідомили про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України).

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"У межах слідства правоохоронці провели понад 129 обшуків, за результатами яких вилучили зброю та боєприпаси. Це 12 мінометних та протитанкових мін, 187 гранатометів та майже 180 пострілів до них, понад 85 автоматів та кулеметів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї, 124 детонатори, 124 тротилових шашок, понад 170 гранат, 45 пістолетів, майже 38 тис. набоїв, 15 кг пороху та артилерійські снаряди.

Також у декількох регіонах України проведено понад 69 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено психотропних речовин на суму понад 15,5 млн грн - це 15 кг амфетаміну, понад 7 тис таблеток MDMA вагою близько 3 кг, майже 1 кг канабісу, понад 80 грам особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, коноплі, а також 100 тис грн, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, ваги та чорнові записи", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані упродовж 2024 року за допомогою Telegram збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом "закладок" та поштовою службою, в тому числі у прифронтових регіонах.

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11 підозрюваним інкримінують збут наркотиків у складі злочинної організації.

"Під час проведення обшуків припинено діяльність лабораторії з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Наразі триває процес обрання підозрюваним запобіжних заходів", - додали в ОГП.