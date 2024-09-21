Він також подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України, а також просить прискорити реалізацію домовленостей.
Кремль готує удари по українських ядерних об'єктах до зими – МЗС
Субота, 21 вересня 2024, 16:19 -
Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, повідомило МЗС з посиланням на дані ГУР.
Джерело: очільник МЗС Андрій Сибіга у Twitter
Деталі: Йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.
Пряма мова Сибіги: "Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам.
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Поінформовано також МАГАТЕ".
Більше деталей: Глава МЗС нагадав, що Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.
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