У неділю киян закликають відмовитись від авто та пропонують знижку на велосипед

У всесвітній день без автомобілів у неділю 22 вересня КМДА закликає киян відмовитись від авто та пропонують 20% знижки на використання велосипедів та електросамокатів компанії BikeNow.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За різними оцінками, частка викидів у атмосферу від пересувних джерел у великих містах України становить приблизно 80-85%. В Києві основним джерелом забруднення атмосферного повітря є саме автотранспорт", - йдеться у повідомленні.

КМДА у колаборації з компанією BikeNow пропонує 20% знижки на використання самокатів та велосипедів компанії. Знижка діятиме протягом усієї доби та застосовуватиметься автоматично.

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