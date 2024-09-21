У неділю киян закликають відмовитись від авто та пропонують знижку на велосипед
Субота, 21 вересня 2024, 11:20 -
У всесвітній день без автомобілів у неділю 22 вересня КМДА закликає киян відмовитись від авто та пропонують 20% знижки на використання велосипедів та електросамокатів компанії BikeNow.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"За різними оцінками, частка викидів у атмосферу від пересувних джерел у великих містах України становить приблизно 80-85%. В Києві основним джерелом забруднення атмосферного повітря є саме автотранспорт", - йдеться у повідомленні.
КМДА у колаборації з компанією BikeNow пропонує 20% знижки на використання самокатів та велосипедів компанії. Знижка діятиме протягом усієї доби та застосовуватиметься автоматично.
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