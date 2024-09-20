Експортний форум “Економічної правди”. Оголошено список учасників
25 вересня 2024 року у Києві відбудеться економічний форум "Український експорт: вікно відкривається?", який об'єднає профільних представників бізнесу, влади, недержавного сектору та міжнародних організацій з метою обговорення актуальних проблем зовнішньої торгівлі України.
Під час заходу в одному місці будуть зібрані представники всіх галузей вітчизняного бізнесу для яких реалізація їхньої продукції за кордон – це не просто спосіб вижити в умовах війни, а й свідомий вибір для власного розвитку та підтримки економіки країни в цілому.
Серед спікерів форуму:
ТАРАС КАЧКА, заступник міністра економіки – торговий представник України,
ВАСИЛЬ ШКУРАКОВ, перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури,
ФРАНСІС МАЛІЖ, керуючий директор за напрямом фінансових інституцій ЄБРР,
ДЕНИС МОРОЗОВ, перший заступник генерального директора ІНТЕРПАЙП,
МИКОЛА МІРОШНИЧЕНКО, директор з логістики Kernel,
ВОЛОДИМИР СЛАВІНСЬКИЙ, директор з торгівлі "Нібулон",
ЕЛЬВІРА ГАСАНОВА, засновниця бренду Gasanova,
ОЛЕКСАНДР КАРАСЬОВ, засновник М-ТАС,
АННА БЕЛЕВАНЦЕВА, співзасновниця та операційна директорка Esper Bionics,
АРТЕМ В’ЮННИК, директор НВП "Атлон Авіа".
Придбати квитки можна за посиланням. Захід відбудеться в середу, 25 вересня 2024 року. Початок о 15:00.
Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.
Генеральними партнерами стали Укрексімбанк та ІНТЕРПАЙП, а також захід підтримали KERNEL, UKRNAFTА, Торгово-промислова палата України, ІНГО, NEPOBORNA, Моршинська, ЕВА, Асоціація українських банків, АСС та Diia.City United.