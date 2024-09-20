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АРМА оголосила конкурс на управителя дачі Медведчука

П'ятниця, 20 вересня 2024, 16:17 - Артур Крижний

АРМА оголошує конкурси на управителя та оцінювача дачі Медведчука в Карпатах.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Йдеться про житловий комплекс "Ведмежа діброва" Віктора Медведчука, розташований в урочищі Карпат "Паражин", Жденієвської ОТГ, Мукачівського району, Закарпатської області.

Комплекс складається з п'ятьох земельних ділянок та сімох об'єктів нерухомого майна, серед яких:

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  • спортивно-житловий оздоровчий комплекс,
  • чотири будівлі,
  • житловий будинок,
  • господарський блок.

Також до активів належить рухоме майно, включно з двома електрокарами, трактором, кухонною та санітарною технікою, а також меблями.

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Економічна правда
Укр / Рус
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