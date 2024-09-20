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Райффайзенбанк виходить з Білорусі

П'ятниця, 20 вересня 2024, 15:56 - Олексій Артемчук

Raiffeisen продав білоруський бізнес компанії з ОАЕ.

Про це повідомляється в пресрелізі банку.

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) підписала угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів про продаж та вихід зі складу власників білоруського Пріорбанку. 

Згідно з повідомленням, Raiffeisen Bank International продає Soven 1 Holding Limited 87,74% частки в білоруському Пріорбанку та його дочірніх компаніях.

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"Завершення цієї угоди дасть змогу RBI успішно піти з білоруського ринку і тим самим знизити складність своєї операційної діяльності відповідно до своєї стратегії зниження ризиків у Східній Європі", – повідомили в австрійському банку.

Закриття угоди, яку ще мають схвалити регулювальні органи, очікується у четвертому кварталі 2024 року. 

RBI вважає, що угода може спричинити збитки для групи близько 300 млн євро внаслідок різниці між ціною продажу та балансовою вартістю Пріорбанку. 

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На момент закриття угоди очікується негативний вплив на рівні 500 млн євро на консолідований прибуток групи. 

Проте це не вплине на нормативний капітал і коефіцієнти достатності капіталу групи RBI, йдеться в повідомленні.

Пріорбанк працює в Білорусі з кінця 1989 року, з 2003 року – у складі групи RBI. Належить до найбільших білоруських банків за розміром активів.

Райффайзен банк Білорусь банк
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