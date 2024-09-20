Уряд очікує, що доходи бюджету у 2025 році зростуть майже на 30%

Кабінет Міністрів очікує, що у 2025 році доходи державного бюджету зростуть майже на 30%, а видатки - на 20%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду.

"Уряд минулого тижня затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Сьогодні цей документ був представлений у Верховній Раді. Очікуємо, що доходи бюджету зростуть майже на 30%. Збільшення видатків передбачаємо майже на 20%", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що оборона та безпека країни є ключовим пріоритетом, тож на наступний рік уряд заклав 2,2 трлн грн на ці потреби.

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"Бюджет на озброєння і військову техніку пропонуємо збільшити на 65%. Це зростання майже на 300 млрд грн. Буде значно більше українських ракет, дронів, техніки, снарядів", - додав глава уряду.

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