Заборона Telegram для держслужбовців не стосується особистих пристроїв – ЦПД

Заборона використання Telegram у державних та військових органах стосується лише службових комп'ютерів, а не персональних смартфонів.

Про це повідомив голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"Щодо Telegram. Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах", - повідомив він.

Коваленко уточнив, що пересилання робочих документів через Telegram з робочих пристроїв несе ризики. Рішення стосується лише листування і пересилання документів через месенджер.

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"Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів", - зазначив керівник ЦПД.

Також це рішення не забороняє державним органам, військовим формуванням і іншим відомствам вести офіційні сторінки в Telegram.

Нагадаємо:

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У четвер 19 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.