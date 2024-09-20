Українському бізнесу обіцяють надати підтримку для швидкого старту на Etsy: які умови

В Україні стартує проєкт з підтримки мікро, малого і середнього бізнесу "UA Global: Etsy Start", який допоможе підприємцям запустити або збільшити продажі на маркетплейсі товарів ручної роботи Etsy.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як йдеться в повідомленні, 500 українських підприємців відберуть на конкурсній основі та проведуть з ними навчання зі створення онлайн-магазину на Etsy, а також отримають менторську підтримку з розвитку продажів та просування товарів на маркетплейсі.

Окрім цього, учасники проєкту отримають стипендії на суму $1000 від Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", сертифікати на $100 від Etsy для просування товарів на платформі, та промокоди від Укрпошти на логістичні послуги на загальну суму в $10 000, яка буде розподілена між учасниками, а також менторську підтримку з логістично-митних питань.

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В Мінекономіки зазначили, що проект охоплює як підприємців, які не мають досвіду роботи з експортом, так і тих, котрі вже розпочали свій експортний шлях та прагнуть зростання, відкривши магазин на Etsy.

Керівниця програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Олеся Залуська розповіла, що з моменту запуску першого проєкту, Etsy Payments, у жовтні 2023 року до маркетплейсу приєдналося понад 14 000 українських продавців. До цього українські підприємці не мали можливості відкрити магазини на Etsy.

"Це вже другий проєкт, який ми реалізуємо разом з нашими партнерами. В минулому ми підтримали 100 українських виробників через проєкт Made in UA, з яких майже половина представлені на Etsy. Це дозволило бізнесам згенерувати продажі на понад $5 млн, та створити понад сто робочих місць", - зазначила Олеся Залуська.

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