Nike звільнив гендиректора через погані продажі
Американський виробник спортивного одягу та взуття Nike вирішив змінити генерального директора Джона Донах’ю.
Про це повідомляє пресслужба Nike.
Новин гендиректором стане Еліотт Гілл, який працював у компанії 32 роки й обіймав посаду президента з питань споживачів та ринку, але у 2020 році пішов на пенсію.
З 14 жовтня Гілл замінить Джона Донах’ю, який залишиться консультантом Nike, щоб забезпечити плавний перехід до 31 січня 2025 року.
Донах’ю очолив Nike на початку 2020 року, під його керівництвом у компанії відбулися значні зміни, які не завжди були вдалими. Зокрема, Nike став менше покладатися на партнерство з великими роздрібними мережами, що призвело до скорочення її частки ринку.
У червні компанія відзвітувала про падіння квартальних продажів на 2% до 12,6 млрд дол.
Наступна звітність компанії очікується 1 жовтня.