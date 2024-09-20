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Міноборони допустило до постачання ЗСУ унікальний всюдихід-амфібію "ТАХА"

П'ятниця, 20 вересня 2024, 13:16 - Віктор Волокіта
 
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України допустило до використання у підрозділах Збройних сил України всюдихід-амфібію "ТАХА", розроблений українськими інженерами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

Як йдеться в повідомленні, машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу. 

Окрім того, "ТАХА" долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

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"Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді — до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби", - розповіли в міністерстві. 

За даними пресслужби, цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.

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Міноборони ЗСУ
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