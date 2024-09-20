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Китай розглядає можливість зняття обмежень на купівлю житла для стимулювання попиту

П'ятниця, 20 вересня 2024, 12:52 - Олексій Артемчук
 
Getty Images

Китай може послабити обмеження для немісцевих покупців житла для стимулювання попиту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай розглядає можливість зняття деяких з найбільших обмежень на купівлю житла після того, як попередні заходи не змогли відродити занепалий ринок житла.

Регулятори працюють над пропозицією, яка дозволить мегаполісам, таким як Шанхай і Пекін, послабити обмеження для немісцевих покупців - тих, хто не має так званого дозволу на проживання в цій місцевості. Цей бар'єр багато менших міст вже усунули.

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Уряд може також скасувати відмінності між покупкою першого і другого житла, що відкриє шлях до менших початкових внесків і нижчих іпотечних ставок на друге житло.

Дані заходи мають на меті зупинити спад на ринку житла, який триває вже четвертий рік, що душить другу за величиною економіку світу і залишає мільйони людей без роботи.

Попри безліч заходів, спрямованих на підтримку ринку, криза на ринку нерухомості Китаю не демонструє жодних ознак ослаблення. Падіння продажів і цін на житло поглибилося в серпні 2024 року, оскільки вплив послаблень послабився, а покупці чекали на зниження цін.

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Китай надав місцевим органам влади більшу свободу дій для пошуку шляхів стабілізації ринку.

Китай нерухомість
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