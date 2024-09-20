Китай розглядає можливість зняття обмежень на купівлю житла для стимулювання попиту
Китай може послабити обмеження для немісцевих покупців житла для стимулювання попиту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Китай розглядає можливість зняття деяких з найбільших обмежень на купівлю житла після того, як попередні заходи не змогли відродити занепалий ринок житла.
Регулятори працюють над пропозицією, яка дозволить мегаполісам, таким як Шанхай і Пекін, послабити обмеження для немісцевих покупців - тих, хто не має так званого дозволу на проживання в цій місцевості. Цей бар'єр багато менших міст вже усунули.
Уряд може також скасувати відмінності між покупкою першого і другого житла, що відкриє шлях до менших початкових внесків і нижчих іпотечних ставок на друге житло.
Дані заходи мають на меті зупинити спад на ринку житла, який триває вже четвертий рік, що душить другу за величиною економіку світу і залишає мільйони людей без роботи.
Попри безліч заходів, спрямованих на підтримку ринку, криза на ринку нерухомості Китаю не демонструє жодних ознак ослаблення. Падіння продажів і цін на житло поглибилося в серпні 2024 року, оскільки вплив послаблень послабився, а покупці чекали на зниження цін.
Китай надав місцевим органам влади більшу свободу дій для пошуку шляхів стабілізації ринку.