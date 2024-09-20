Кожен знайде свою вигоду: огляд нового банківського застосунку Alliance

Нещодавно ринок мобільного банкінгу України поповнився новим застосунком від АТ "Банк Альянс". Застосунок Alliance дозволяє зручно керувати особистими фінансами, рахунками ФОП та юридичних осіб в одному просторі. Тут кожен зможе знайти свою вигоду — як підприємці, так і власники особистих рахунків.

Щоб зареєструватися, потрібно лише кілька хвилин: інтеграція з "Дією" дозволяє швидко пройти ідентифікацію. Альтернативою є відеочат зі спеціалістом банку. Встановити застосунок можна за посиланнями: App Store та Google Play.

Переваги для фізичних осіб

Все починається з відкриття віртуальної картки "Стартова", яке займає всього три хвилини. "Стартова" пропонує безкоштовне зарахування коштів, перекази з картки на картку без комісій, а також безкоштовне поповнення мобільного з власних чи кредитних коштів. Відкриття та обслуговування картки є безкоштовним, а за бажанням її можна отримати в пластиковому форматі у відділенні банку.

Вигідний постійний кешбек

Після відкриття картки "Стартова" активується кешбек, який починається з рекордних 30%. Він діє до накопичення бонусів у розмірі 500 грн або протягом 30 днів з дати оформлення картки. Після накопичення 500 грн кешбеку або через 30 днів починає діяти постійний кешбек у розмірі 1% без обмежень і додаткових налаштувань. Програма кешбеку працює для більшості покупок онлайн і офлайн в Україні та за кордоном.

Кредитний ліміт із найдовшим пільговим періодом

До картки "Стартова" також можна отримати кредитний ліміт до 100 тисяч гривень. Для покупок передбачений пільговий період до 92 днів, який є найдовшим на ринку, а для зняття або переказу коштів — до 62 днів.

Alliance також пропонує можливість відкривати депозити онлайн у гривнях, євро або доларах США з можливістю його поповнення в будь-який момент.

Можливості для бізнесу

Alliance надає всі необхідні інструменти для ведення бізнес-рахунків. Відкрити рахунок для ФОП можна дистанційно через "Дію" або відеочат. Для реєстрації потрібні лише паспорт/ID-картка або закордонний паспорт та ІПН.

Для юридичних осіб Alliance також пропонує дистанційне відкриття рахунку. Це може зробити директор компанії, надавши необхідні документи для ідентифікації, зокрема:

паспорт/ID-картку або закордонний та ІПН;

документи, що підтверджують повноваження директора;

структуру власності;

статут компанії.

До будь-якого бізнес-рахунку відкривається віртуальна бізнес-картка, а також картка "Стартова" для особистого користування.

Легкі бізнес-платежі та безпека

Alliance забезпечує зручні умови для здійснення бізнес-платежів. Клієнти можуть виконувати комерційні перекази або безкоштовні платежі до бюджету в кілька кліків. Функція автоматизації спрощує повторні операції, а квитанції доступні онлайн.

Велика увага приділяється безпеці — кожна операція супроводжується автоматичною перевіркою контрагента на наявність ризиків. Це важливий момент для підприємців, які регулярно здійснюють фінансові операції і мають бути впевненими у своїх транзакціях.

Alliance — це новий банківський застосунок, який відкриває низку переваг для кожного. Він постійно поповнюється новими функціями, а стежити за новинками можна через соцмережі Alliance bank, зокрема Telegram.