Всі розділи
Укр / Рус

Кудрицького спробують звільнити з посади голови "Укренерго" ввечері понеділка – нардеп

Понеділок, 2 вересня 2024, 18:45 - Артур Крижний

Голову "Укренерго" Володимира Кудрицького спробують звільнити з посади ввечері понеділка 2 вересня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Сьогодні на вечір планують переломити наглядову раду і звільнити голову "Укренерго" Володимира Кудрицького", - заявив він.

Раніше, представники міжнародних фінансових організацій закликали призупинити можливе звільнення Кудрицького до формування наглядової ради "Укренерго".

Реклама:

За даними ЕП, 30 серпня стало відомо, що керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький найближчим часом може бути звільнений з посади.

Економічна правда.

Укренерго
Реклама:
Матеріали за темою
Міжнародні донори закликають відкласти можливе звільнення Кудрицького 2 вересня 2024, 16:21
Енергетики скасовують екстрені відключення 1 вересня 2024, 23:11
Інвестори у "зелену" енергетику закликають не поспішати із звільненням Кудрицького 1 вересня 2024, 20:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті