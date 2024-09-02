Кудрицького спробують звільнити з посади голови "Укренерго" ввечері понеділка – нардеп
Понеділок, 2 вересня 2024, 18:45 -
Голову "Укренерго" Володимира Кудрицького спробують звільнити з посади ввечері понеділка 2 вересня.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Сьогодні на вечір планують переломити наглядову раду і звільнити голову "Укренерго" Володимира Кудрицького", - заявив він.
Раніше, представники міжнародних фінансових організацій закликали призупинити можливе звільнення Кудрицького до формування наглядової ради "Укренерго".
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За даними ЕП, 30 серпня стало відомо, що керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький найближчим часом може бути звільнений з посади.
Економічна правда.
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