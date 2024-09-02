Суд скасував арешт ТРК групи Arricano в Україні
29 серпня 2024 року слідчий суддя Соломʼянського районного суду м. Київ виніс ухвали, якими було скасовано арешт трьох ТРК групи компаній Arricano в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Arricano.
В пресслужбі уточнили, що йдеться про "Сонячну Галерею" (м. Кривий Ріг), CITY MALL (м. Запоріжжя) та "Проспект" (м. Київ). Раніше було скасовано арешт ще одного активу групи компаній Arricano в Україні – ТРК "РайON" (м. Київ).
Під час розгляду справ адвокати групи компаній Arricano в Україні навели суду свої аргументи та переконливі докази про безпідставність арештів ТРК та відсутність подальшої потреби в їх арешті.
"Рішення суду дає нам стриманий оптимізм, що справа перейде в цивілізоване правове русло з боку правоохоронних органів України і надалі буде вестись без спроби заблокувати та захопити ТРК, а з метою розібратися та відновити справедливість" – сказав директор компанії Маргус Курм.
Водночас, він зазначив, що у компанії не виключають можливості "посилення тиску з боку правоохоронців та намагання поновити процес захоплення активів".
В Arricano також повідомили, що на 5 вересня заплановано розгляд апеляції прокурора на ухвалу слідчого судді про скасування арешту київського ТРК "РайON".
Нагадаємо:
Чотири торгово-розважальні комплекси Arricano були заарештовані у межах кримінального провадження про можливу роботу компанії в Криму у жовтні 2023 року.
У липні цього року група компаній Dragon Capital заявила, що офіційно завершила процес виходу зі складу акціонерів Arricano Real Estate PLC, що керує великими торгово-розважальними центрами в Україні.
Економічна правда