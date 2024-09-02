Вартість оборонних активів європейських фондів подвоїлася через війну в Україні

Вартість оборонних активів інвестиційних фондів Європи, які вкладаються в акції оборонних компаній, більш ніж подвоїлася після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Близько третини фондів в Європі та Великій Британії, що зосереджені на екологічних, соціальних та управлінських (ESG) питаннях, тепер мають 7,7 мільярда євро, вкладених у цей сектор, порівняно з 3,2 мільярда євро в першому кварталі 2022 року, згідно з аналізом для Financial Times від Morningstar Direct.

Хоча зростання вартості частково пояснюється підвищенням цін на акції оборонних компаній після масштабного вторгнення Росії на Україну, багато інвесторів також підтримують аргументи урядів про те, що підтримка виробників зброї, які раніше часто бойкотувалися і ставали об'єктами студентських протестів, тепер має позитивні соціальні конотації, а не виключно ризики.

Реклама:

Аналіз Morningstar також показує, що кількість європейських ESG-фондів, які тримають понад 5% в аерокосмічних та оборонних компаніях, потроїлася, збільшившись з 22 до 66 за останні два роки.

Вартість активів в аерокосмічному та оборонному секторі у фондах все ще є невеликою відносно їх загальних активів, становлячи менш ніж 1% від 1,5 трильйона євро, якими вони володіють.

Проте цей сектор перейшов з "відносно нецікавого для багатьох інвесторів" до того, в який зараз багато хто "вважає за потрібне інвестувати, інакше вони можуть залишитися позаду", пише газета.

Реклама:

Індекс MSCI Europe для аерокосмічного та оборонного секторів зріс у 1,8 раза з початку 2022 року, оскільки акції провідних підрядників різко зросли.

На ширшому інвестиційному ринку активи фондів, орієнтованих на оборону, включно з взаємними фондами та біржовими фондами, потроїлися — з 5,8 мільярда доларів у січні 2022 року до 17,6 мільярда доларів у липні 2024 року, згідно з даними LSEG Lipper.

Економічна правда.